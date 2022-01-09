Заседание Совета ОДКБ по Казахстану пройдет 10 января

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано на 10 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении, оно состоится в формате видеоконференции. Ранее в ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждалась текущая ситуация в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране, назвав протестующих "террористическими бандами". После этого в организации, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщили, что направят миротворцев для стабилизации обстановки. 6 января самолеты ВКС России начали переброску своих миротворцев.

По последним данным, в ходе массовых беспорядков в Казахстане было задержано около 6 тысяч человек.