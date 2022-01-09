Число выявленных случаев ковида в России превысило 10 млн 650 тысяч

За минувшие сутки в России было выявлено 16 тысяч 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по профилактике COVID-19, больше всего новых случаев в Москве – 3 тысячи 274. Далее идут Санкт-Петербург (1 тысяча 323) и Московская область (1 тысяча 124).

Также за сутки от ковида в России умерли 763 человека. А полностью выздоровели 20 тысяч 751 пациент.

Всего же, по данным оперштаба, на сегодняшний день в РФ выявлено 10 млн 650 тысяч 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии скончались 316 тысяч 163 человека, выздоровели 9 млн 686 тысяч 912 человек.