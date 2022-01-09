09 Января 2022
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Спорт За рубежом
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Каннаваро может стать тренером сборной Польши, которой играть с Россией за выход на ЧМ

Известный в прошлом футболист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши.
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Как пишут итальянские СМИ, Каннаваро уже встречался с представителями этой национальной команды. Утверждается, что он принял предложение Польской федерации футбола. Переговоры прошли успешно и Фабио готов подписать контракт на два года.

Напомним, что 24 марта сборной Польши предстоит гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель этой пары встретится с победителем пары Чехия – Швеция, а лучшая команда отправится на мундиаль.

Фабио Каннаваро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии и одним из немногих защитников, кто сумел получить "Золотой мяч". В 2019 году он стал главным тренером сборной Китая, но в скором времени ушел из команды. Впоследствии итальянец работал в китайском клубе "Гуанчжоу Эвергранд", который покинул в сентябре прошлого года.

Теги: Польша, Каннаваро, тренер



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