Каннаваро может стать тренером сборной Польши, которой играть с Россией за выход на ЧМ

Известный в прошлом футболист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши.

Как пишут итальянские СМИ, Каннаваро уже встречался с представителями этой национальной команды. Утверждается, что он принял предложение Польской федерации футбола. Переговоры прошли успешно и Фабио готов подписать контракт на два года.

Напомним, что 24 марта сборной Польши предстоит гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель этой пары встретится с победителем пары Чехия – Швеция, а лучшая команда отправится на мундиаль.

Фабио Каннаваро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии и одним из немногих защитников, кто сумел получить "Золотой мяч". В 2019 году он стал главным тренером сборной Китая, но в скором времени ушел из команды. Впоследствии итальянец работал в китайском клубе "Гуанчжоу Эвергранд", который покинул в сентябре прошлого года.