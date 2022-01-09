09 Января 2022
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Происшествия Сибирский ФО
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

После гибели людей в кемеровском пансионате задержаны его владельцы

В Кемеровской области задержаны бизнесмен, содержащий частный пансионат, а также его заместитель.
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Напомним, ранним утром 8 января после тушения пожара в пансионате были обнаружены тела четверых постояльцев. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что деятельность организации велась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть людей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, 32-летнему предпринимателю, содержащему пансионат, а также 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства, предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Оба задержаны.

Сейчас с их участием проводятся следственные действия. Уже проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, огнетушители и датчики аварийной пожарной сигнализации. Также изъята различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы.

"Допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СКР.

Теги: пансионат, пожар, дело, СКР



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