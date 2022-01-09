09 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

В ходе массовых беспорядков в Казахстане задержано около 6 тысяч человек

Общее число задержанных на фоне массовых беспорядков в Казахстане в скором времени может превысить шесть тысяч.

По данным ситуационного центра МВД республики, на сегодняшнее утро задержано 5 тысяч 969 человек. Как пишет РИА Новости, ранее говорилось о том, что в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек.

Напомним, что в Шанхайской организации сотрудничества поддержали предпринимаемые руководством Казахстана меры по нормализации обстановки в республике.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева опроверг слухи о бегстве первого президента из страны.

Теги: Казахстан, беспорядки, задержания



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