В ходе массовых беспорядков в Казахстане задержано около 6 тысяч человек

Общее число задержанных на фоне массовых беспорядков в Казахстане в скором времени может превысить шесть тысяч.

По данным ситуационного центра МВД республики, на сегодняшнее утро задержано 5 тысяч 969 человек. Как пишет РИА Новости, ранее говорилось о том, что в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек.

Напомним, что в Шанхайской организации сотрудничества поддержали предпринимаемые руководством Казахстана меры по нормализации обстановки в республике.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева опроверг слухи о бегстве первого президента из страны.