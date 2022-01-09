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Происшествия Тюменская область В России
рейды по изъятию незаконного алкоголя (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Дело об отравлении суррогатом в Тюмени взято на контроль в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о гибели людей в результате отравления метиловым спиртом в Тюмени.

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали паленый алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления суррогата погибли девять человек. По "горячим следам" были установлены и задержаны четверо подозреваемых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования данного уголовного дела. Оно возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как уточнили в ведомстве, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Теги: Тюмень, отравление, суррогат, дело



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