На Среднем Урале автобус с детьми столкнулся с двумя машинами

На Среднем Урале в результате столкновения автомобилей с пассажирским автобусом пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла поздно вечером 8 января на 220 км трассы "Пермь – Екатеринбург". По предварительным данным, водитель "Лада Гранта" в условиях непогоды не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Ютонг". После этого в автобус врезался "Мерседес", ехавший за "Ладой".

В результате пострадали пассажиры обеих машин. С различными травмами их доставили в Красноуфимскую районную больницу. В автобусе в момент аварии находилось 25 детей, которые возвращались из Арамиля в Красноуфимский район с соревнований по вольной борьбе. Никто из них не пострадал. Восемь человек забрали родители, остальных пересадили в другой автобус и отправили домой.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Ачитского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту данной аварии.