США обещают России самые суровые санкции в случае "агрессии к Киеву"

Зарубежные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты Америки могут добавить Россию в список стран, к которым применяют самые суровые ограничительные меры.

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники, экспортные ограничения в случае "российской агрессии по отношению к Киеву" могут быть сравнимы с теми, что США применяют к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану.

"Мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики. В том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные", - приводит агентство слова одного из американских чиновников.

Как пишет ТАСС, представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу на брифинге, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, что РФ столкнется с финансовыми и экономическими санкциями и дипломатическими последствиями в случае "агрессии против Украины".

Напомним, на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином. По официальному сообщению российского военного ведомства, обсуждались "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

Впоследствии американская The New York Times опубликовала карту с расположением российских войск, будто бы готовых вторгнуться на территорию Украины.