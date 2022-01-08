08 Января 2022
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Происшествия Свердловская область Тюменская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Тюменец устроил авиадебош на рейсе "Хургада – Екатеринбург"

В Екатеринбурге составили административный протокол по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ на тюменца, который устроил авиадебош. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, инцидент произошел ночью 8 января после прилета рейса "Хургада – Екатеринбург". Мужчина находился по внешним признакам в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал.

Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции, где его и привлекли к ответственности составлением протокола.

Теги: авиадебош



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