Власти Казахстана опровергли отставку из спецслужб племянника Назарбаева

Племянник первого президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы КНБ республики, об этом заявили в спецслужбе.

О задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша сообщалось вчера, 7 января. С 2016 года Абиш возглавлял Комитет национальной безопасности республики. Самат Абиш – родной брат другого племянника Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды. По информации из открытых источников, брат Абиша является неформальным лидером религиозных радикалов страны и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями в южных регионах республики. И, якобы, одним из инициаторов агрессивных нападений стал соратник брата Абиша.

8 января стало известно, что в Казахстане был задержан председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. По одной из версий, организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности.

При этом, по некоторым данным, Масимов был близким доверенным лицом Назарбаева и, якобы, чуть ли не "единственным обладателем ключей от бункера с наличными средствами, которые вывозились за рубеж на тайные счета Назарбаева".