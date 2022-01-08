ШОС поддержала меры властей Казахстана по стабилизации ситуации

В Шанхайской организации сотрудничества поддержали предпринимаемые руководством Республики Казахстан меры по нормализации обстановки в стране. Об этом сказано в заявлении генерального секретаря ШОС.

"Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля. Отмечаем привлечение на ограниченный период времени контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - заявляют в ШОС и добавляют, что рассчитывают на скорейшую стабилизацию обстановки.

В состав ШОС входят: Иран, Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия.

Напомним, что число задержанных за беспорядки в Казахстане, по официальным данным, превысило 4 тыс. человек.