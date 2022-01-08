Версия: Алма-Ату планировалось объявить столицей Казахстана

Организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности, такое мнение высказал РИА "Новости" глава казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Ранее в Казахстане был задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. По некоторым данным, Масимов был близким доверенным лицом Назарбаева и, якобы, чуть ли не "единственным обладателем ключей от бункера с наличными средствами, которые вывозились за рубеж на тайные счета Назарбаева".

Напомним, что в городе продолжается контртеррористическая операция. Военнослужащие спецназа МВД и КНБ республики ликвидируют "остатки вооруженных бандформирований" по отдельным адресам в городе. Задействована бронетехника.