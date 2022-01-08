New York Times опубликовала карту с российскими войсками, якобы готовящимися к вторжению на Украину

Американская The New York Times опубликовала карту с расположением российских войск у границы с Украиной, будто бы готовых вторгнуться на территорию Незалежной.

В западных СМИ уже несколько месяцев подогревают тему агрессивных планов Кремля по отношению к Украине. Издание снова пишет, что наращивание российских войск вблизи границы с Украиной вызывает опасения у западных и украинских политиков, что Кремль, возможно, готовится к большим военным действиям.

На карте показаны войска, танки и тяжелая артиллерия - всего десять групп войск различного размера. Будто бы в настоящее время вблизи границы находится около 100 тыс. военнослужащих. А разведка США подсчитала, что Москва планирует участие 175 тыс. военнослужащих в случае военной операции, которая может начаться в ближайшие недели. Все это, считают в США, из-за неких агрессивных планов Кремля.

По данным газеты, две группы войск расположены к северу от границы - рядом с границей с Белоруссией. Три группы располагаются в Воронежской и Белгородской областях, одна - в районе Волгограда, две – в Ростовской области, одна - на Кубани и еще одна, самая большая, - В Крыму.

Интересно, что на днях должна состояться встреча представителей США и РФ в Женеве для переговоров по поводу гарантий безопасности для России. Материал издания, являющегося рупором Демократической партии США, видимо, отражает позицию части американской элиты, не желающей идти на договоренности с Россией.

В конце декабря Украина заявила, что большой опасности от российских войск на границе не исходит, а разговоры о возможном нападении исходят из западных СМИ. И Украину этим просто запугивают.