08 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Ресурсы качаем, деньги выводим: потери экономики России превысили военные

По итогам января-октября 2021 года выручка России за счёт экспорта газа, нефти и прочих ресурсов достигла исторического уровня – примерно 388,4 млрд руб., но полученные от экспортных продаж средства также "утекают" за пределы страны, об этом пишет "Свободная пресса".

Например, за кордон отгружено 240,5 тонны золота, что составляет 94% годовой добычи. "Интересно, в РФ осталось хотя бы десяток тонн золота. Или всё уже вывезли?" – задается вопросом автор публикации.

А продуктов высокой переработки практически не поставляется из нашей страны.

"СП" также пишет, что за 1991−2021 годы потери экономики нашей страны были гораздо больше, чем даже в годы Великой Отечественной войны. Тогда основные фонды СССР сократилась на 33,5%, а за последние 30 лет в РФ — примерно 70% (есть и более радикальные оценки).

"Для расширенного воспроизводства материального и человеческого капитала нужны десятки триллионов рублей. Таковые есть. И их срочно нужно начинать вкладывать в Россию. Иначе будущего у нас просто не случится", – заключает автор публикации.

Теги: вывод средств, война,



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