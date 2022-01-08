08 Января 2022
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Общество Челябинская область
(2022) | Фото: ГИБДД

На трассе М-5 продлили ограничения на передвижение транспорта

На автодороге М-5 "Урал" вновь продлили ограничения для передвижения транспорта.

Ограничение на участке федеральной трассы с 1548 по 1796 км (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) было введено накануне из-за сильной метели и теперь вновь продлено до 21.00 8 января.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в этом направлении.

Напомним, международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова вчера был закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.

Теги: трасса М-5, ограничение



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