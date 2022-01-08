На трассе М-5 продлили ограничения на передвижение транспорта
На автодороге М-5 "Урал" вновь продлили ограничения для передвижения транспорта.
Ограничение на участке федеральной трассы с 1548 по 1796 км (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) было введено накануне из-за сильной метели и теперь вновь продлено до 21.00 8 января.
Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в этом направлении.
Напомним, международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова вчера был закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий.