Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о бегстве Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, об этом заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Укибай также передал призыв Назарбаева к сплочению. "Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - цитирует пресс-секретаря Sputnik Казахстан.

Напомним, после начала беспорядков в Казахстане о Нурсултане Назарбаеве не было ничего слышно. В Сети также появились слухи, что экс-глава государства и члены его семьи якобы покинули страну. Также появлялись фейки об "убийстве" политика. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел с ним телефонные переговоры.

Число задержанных за беспорядки в Казахстане, по официальным данным, составляет 4266 человек.