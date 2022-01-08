08 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
назарбаев нурсултан абишевич президент республики казахстан путин владимир владимирович президент рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о бегстве Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, об этом заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Укибай также передал призыв Назарбаева к сплочению. "Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - цитирует пресс-секретаря Sputnik Казахстан.

Напомним, после начала беспорядков в Казахстане о Нурсултане Назарбаеве не было ничего слышно. В Сети также появились слухи, что экс-глава государства и члены его семьи якобы покинули страну. Также появлялись фейки об "убийстве" политика. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что провел с ним телефонные переговоры.

Число задержанных за беспорядки в Казахстане, по официальным данным, составляет 4266 человек.

Теги: Нурсултан Назарбаев, бегство Назарбаева



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