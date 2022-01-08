08 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
Карим Масимов (2022) | Фото: Александр Астафьев/ТАСС

В Казахстане по подозрению в госизмене задержан очередной глава КНБ

В Казахстане задержан очередной бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене.

Примечательно, что задержанный принимал участие в заседании Совбеза 5 января, тогда он еще был председателем Комитета нацбезопасности Казахстана.

Казахстанский канал "Келин услышала" отмечает, что Масимов был близким доверенным лицом Назарбаева и, якобы, чуть ли не "единственным обладателем ключей от бункера с наличными средствами, которые вывозились за рубеж на тайные счета Назарбаева".

Новым главой КНБ стал 55-летний Ермек Сагимбаев, сообщает "Sputnik Казахстан".

Ранее в Алма-Ате сообщили о задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. С 2016 года Абиш возглавлял Комитет национальной безопасности республики. Самат Абиш – родной брат второго племянника Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды. По информации из открытых источников, брат Абиша является неформальным лидером религиозных радикалов страны.

Число задержанных за беспорядки в Казахстане, по официальным данным, составляет 4266 человек.

Теги: Карим Масимов, комитет национальной безопасности



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