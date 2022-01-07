08 Января 2022
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протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Причиной беспорядков в Казахстане могла стать борьба за власть между кланами

В Алма-Ате сообщили о задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. С 2016 года Абиш возглавлял Комитет национальной безопасности республики. 5 января 2022 года действующий президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его отставке.

Однако вскоре telegram-канал Orda.Kz сообщил, что его источник ошибся, информация о задержании Абиша не подтвердилась.

Добавим также, что Самат Абиш – родной брат второго племянника Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана Кайрата Сатыбалды. По информации из открытых источников, брат Абиша является неформальным лидером религиозных радикалов страны и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями в южных регионах республики. И якобы одним из инициаторов агрессивных нападений стал соратник брата Абиша.

"Увидев, что они отстранены Токаевым от власти, племянники Назарбаева быстро мобилизовали простой малограмотный люд юга, вчерашних жителей аулов предгорий Каратау и долины Чарына. Думаю, они готовились к такому варианту ответа уже давно, посадив на все важные должности в силовых структурах страны и, особенно южных областей, единомышленников — радикальных исламистов", — сообщил в Facebook профессор-историк Андрей Зубов.

По данным telegram-канала Baza, казахские спецслужбы скрывали информацию о созданных в горах Казахстана тренировочных лагерях для тех, кто сейчас участвует в протестах в стране. Такое заявление сделал экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев. По его словам, одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей.

"Обвинения в предательстве и госизмене в адрес силовиков в Казахстане звучат все явственнее от сторонников президента Токаева. Сам глава страны сегодня в обращении уже заявил, что нужно еще разобраться, как спецслужбы умудрились проспать протест", - сообщает Baza.

Для сохранения стабильности в стране Токаев прибегнул к помощи сил ОДКБ.

Ранее РИА Новости сообщили, что в состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт.

Миротворцы помогают правоохранительным органам Казахстана поддерживать законность и правопорядок. Также военные обеспечивают безопасность расположенного в городе российского генконсульства и других важных объектов. Сообщается, что они помогли силовым структурам Казахстана взять под контроль аэропорт Алма-Аты.

Теги: Казахстан, беспорядки, протесты, террористическая безопасность, миротворцы



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