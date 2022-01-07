08 Января 2022
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акимат Алматы, протесты в Казахстане (2022) | Фото: t.me/zakonkz

Работа аэропорта Алма-Аты будет приостановлена до 9 января включительно

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 9 января, сообщает ТАСС.

В связи с обострившейся в республике обстановкой была также блокирована работа аэропортов Актобе и Актау.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алма-Ате террористическими бандами захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

В Байконуре был введен "синий" (повышенный) уровень террористической опасности. В городе вводят ограничение на перемещение в ночное время до 19 января и запрещают розничную продажу алкоголя.

Президент приказал силовикам открывать огонь на поражение по участникам беспорядков без предупреждения. По всей стране задержаны 3706 человек.

Теги: Казахстан, беспорядки, протесты, террористическая безопасность



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