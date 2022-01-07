Актер Лесников: каждый год службы не подготовлены к снегопадам

Актер Егор Лесников поделился мнением о качестве уборки снега в Петербурге. По его мнению, снег из города не вывозят в нужном объеме, чтобы улицы были расчищены. Он также считает, что коммунальные службы каждый год не демонстрируют готовность к работе в экстремальных условиях.

«Я думаю, что снег не вывозят. Я думаю, что немного не справляются. Это может быть из-за того, что все же так резко произошло, окопы снега вдруг навалило резко, очень быстро, потом он подрастаял, потом опять началось, какой-то гололед. В общем, ситуация сложная. Как всегда. Мне кажется, каждый новый год службы не подготовлены к таким ситуациям. Думаю, это все вынужденные обстоятельства», - подчеркнул актер.

СМИ сообщили, что 7 января петербургские улицы чистят 306 единиц техники, что, по мнению горожан, явно недостаточное количество. Петербуржцы массово пишут в соцсетях и на городском портале «Мой Санкт-Петербург» о том, что дворы и тротуары завалены неубранным снегом. При этом губернатор Петербурга Александр Беглов и комитеты Смольного не считают, что есть существенные проблемы с уборкой снега в городе.