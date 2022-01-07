Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Казахстане и совместные шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщили Накануне.RU в правительстве республики.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане. Стороны рассмотрели также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Политики также поздравили друг друга с Рождеством.