В Байконуре ввели ограничения на передвижение ночью

В Байконуре ввели ограничение на передвижение по городу в ночное время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать с 23.00 до 6.00 до 19 января.

"На это же время закрываются контрольно-пропускные пункты. Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки. Работа предприятий торговли и общепита должна завершаться в 22 часа. С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов. Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город", - говорится в сообщении мэрии

Власти Байконура сообщают, что была проанализирована организация работы городских предприятий и наличие в городе запасов продовольствия, топлива и медикаментов. Перебоев с отоплением, электроснабжением, обеспечением газом, топливом, продуктами питания, медикаментами нет. Городскими предприятиями и частными предпринимателями накоплены необходимые запасы. Для паники оснований нет.

"На заседании оперативного штаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели на следующей неделе могли приступить к работам с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" и ракетой-носителем "Союз-2-1А". Важной проблемой, на которой было сосредоточено внимание на заседании оперативного штаба – ежедневное уточнение списка жителей города и сотрудников предприятий, которые находятся вне города и организация их возвращения. Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске", - сообщают в администрации.

Глава Байконура Константин Бусыгин выразил благодарность гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, который "переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе". Рогозин выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках. В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании "АлРоса", а на 12 января запланирован прилёт самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.