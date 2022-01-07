Илон Маск заявил о риске глобальной катастрофы из-за низкой рождаемости

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что человечество может ожидать катастрофа из-за низкой рождаемости. Он считает это одним из самых больших рисков для цивилизации, сообщает The Daily Wire.

В интервью The Wall Street Journal Маск сказал, что многие верят пропаганде и думают, что планета перенаселена, в то время как все обстоит совершенно наоборот.

"Посмотрите на цифры. Если у людей не будет больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова", - сказал Маск.

Аналитики Morgan Stanley заявили летом, что пропаганда бездетности под предлогом спасения климата влияет на показатели рождаемости быстрее, чем любая предыдущая тенденция в области снижения рождаемости.

Сейчас общемировой суммарный коэффициент рождаемости составляет 2,3 ребенка на женщину, то есть упал почти до уровня простого воспроизводства. Но без учета Африки он уже ниже уровня воспроизводства - 1,9. Весь прирост населения планеты обеспечивается лишь Африкой. Из остальных стран около 30 уже вымирают, то есть смертность в них превышает рождаемость, а население сокращается. Во многих других это начнется в ближайшие годы или десятилетия, в зависимости от накопленного демографического потенциала и скорости падения рождаемости в прошлом или ближайшем будущем. При этом количество таких стран постоянно растет. Об этой глобальной проблеме Накануне.RU писало два года назад в материале "Планета стариков. Мир в 2050 году сквозь призму демографии".

В материале The Daily Wire говорится, что миллиардер Билл Гейтс давно продвигает идею о том, что на Земле слишком много людей и из-за этого страдает климат. Но нужно проделать большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области "репродуктивного здоровья", и тогда население удастся сократить на 10-15%.

В 2020 году фонд Билла и Мелинды Гейтс смоделировал, как нужно сокращать население Земли. Нужно и дальше сокращать рождаемость, и тогда уже к 2050 году почти все страны, кроме Африки, не будут воспроизводиться, а население вскоре начнет сокращаться.