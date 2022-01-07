07 Января 2022
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Российский миротворец у армянского монастыря Дадиванк (2020) | Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Казахстане российские миротворцы помогли вернуть контроль над аэропортом

В состав российского миротворческого контингента в рамках ОДКБ в Казахстане входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все военнослужащие имеют боевой опыт, об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова сообщают РИА Новости.

"В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", - приводит его слова издание.

Миротворцы помогают правоохранительным органам Казахстана поддерживать законность и правопорядок. Также военные обеспечивают безопасность расположенного в городе российского генконсульства и других важных объектов. Сообщается, что они помогли силовым структурам Казахстана взять под контроль аэропорт Алма-Аты.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

Теги: Казахстан, беспорядки, протесты, террористическая безопасность, миротворцы, аэропорт



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