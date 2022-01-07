Двое пострадавших при крушении вертолета в Башкирии скончались

Двое пострадавших при крушении вертолета в Башкирии скончались. Об этом говорится в сообщении telegram-канала 112, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. Частный борт AS 350 следовал из Уфы в село Павловка. Из-за плохой видимости борт задел деревья и рухнул в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии.

Всего на борту находились три человека - пилот и два пассажира. По предварительным данным, пилот отделался незначительными травмами

СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.