07 Января 2022
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Двое пострадавших при крушении вертолета в Башкирии скончались

Двое пострадавших при крушении вертолета в Башкирии скончались. Об этом говорится в сообщении telegram-канала 112, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 7 января. Частный борт AS 350 следовал из Уфы в село Павловка. Из-за плохой видимости борт задел деревья и рухнул в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии.

Всего на борту находились три человека - пилот и два пассажира. По предварительным данным, пилот отделался незначительными травмами

СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Теги: вертолет, крушение, Башкирия



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