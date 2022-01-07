07 Января 2022
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метель, трасса, МЧС, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске из-за сильной метели ограничено движение по трассе М-5

В Челябинской области из-за неблагоприятных погодных условий ввели ограничение движения по трассе М-5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

"По данным ФКУ Упрдор "Южный Урал" в связи с неблагоприятными погодными условиями с 6.00 7 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 от границ Республики Башкортостан до развязки на Чебаркуль до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Напомним, международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова сегодня был закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны десятки рейсов. Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

Теги: метель, трасса М-5, движение, ограничение



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