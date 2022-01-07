В Челябинске из-за неблагоприятных погодных условий закрыт аэропорт
Международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны десятки рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в Баландино задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Red Wings".
Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.
По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приёмная.