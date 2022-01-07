07 Января 2022
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челябинск аэропорт баландино (2018) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске из-за неблагоприятных погодных условий закрыт аэропорт

Международный аэропорт Челябинска имени Игоря Курчатова закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны десятки рейсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в Баландино задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний "Nordwind Airlines", "Россия", "Red Wings".

Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.

По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приёмная.

Теги: аэропорт, задержки рейсов, метеоусловия



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