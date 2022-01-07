Рогозин заявил о спокойной обстановке на космодроме Байконур

07 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России За рубежом
Байконур (2012) | Фото:meteocenter.net

Рогозин заявил о спокойной обстановке на космодроме Байконур

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем telegram-канале, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент Накануне.RU.

На фоне протестов в Казахстане был создан оперштаб.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - пишет Рогозин.

В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) сообщили, что руководители структурных подразделений Космического центра "Южный" (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме.

"Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов", - сообщает госкорпорация.

Также, по данным Роскосмоса, в Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий Госкорпорации "Роскосмос".

Для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

Власти страны ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики.

Теги: Казахстан, беспорядки, протесты, террористическая безопасность, Байконур, космодром, Рогозин, Роскосмос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 52

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети