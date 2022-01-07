Рогозин заявил о спокойной обстановке на космодроме Байконур

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем telegram-канале, что в городе Байконур и на космодроме сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент Накануне.RU.

На фоне протестов в Казахстане был создан оперштаб.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - пишет Рогозин.

В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) сообщили, что руководители структурных подразделений Космического центра "Южный" (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме.

"Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов", - сообщает госкорпорация.

Также, по данным Роскосмоса, в Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий Госкорпорации "Роскосмос".

Для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

Власти страны ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики.