Предприниматели Петербурга оказались на грани банкротства из-за ковид-политики Смольного

Большинство представителей бизнеса, пострадавших от антиковидных ограничений, не получили поддержки со стороны Смольного. Из-за этого многие из них находятся на грани банкротства, однако в своем недавнем заявлении губернатор Петербурга Александр Беглов об этом умолчал.

Напомним, градоначальник сообщил, что за прошлый год Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выдал займов на общую сумму в 1,4 млрд рублей.

«Программы фонда востребованы у предпринимателей, в будущем году поддержка будет продолжена на максимально льготных условиях», — сказал Беглов.

Бизнесмены не раз жаловались на недостаточную финансовую поддержку со стороны властей Петербурга. Несмотря на пандемию, в городе не созданы необходимые условия для предпринимательской деятельности. Из-за разрушительной ковид-политики Смольного убытки понесли ресторанный, туристический и гостиничный бизнес. Также пострадали предприятия сферы развлечений.

Бизнесмены неоднократно обращались к Беглову с просьбой о предоставлении льготных кредитов и «арендных каникул». Однако половина из них так и не получили никакой поддержки. И это при том, что они едва оправились от последствий предыдущих ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что подводя итоги международной деятельности Петербурга за минувший год, Беглов заявил о росте Индекса промышленного производства более чем на 7%. Данная информация не соответствует действительности, так как губернатор использовал фокус с эффектом низкой базы.