В Казахстане введен красный уровень террористической опасности

В Казахстане, где продолжаются массовые беспорядки, полностью возобновили железнодорожное движение. А вот работа аэропорта Алма-Аты останется приостановленной до 18.00 по мск времени (21.00 - мест).

Участники беспорядков в Алма-Ате разграбили шесть оружейных магазинов. В городе продолжается контртеррористическая операция. На сегодня освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики. Внутренние войска Казахстана охраняют по периметру резиденцию президента в Нур-Султане. Корреспондент ТАСС сообщает о погибших в результате стрельбы в Алма-Аты.

Власти страны ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики.

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - цитирует комитет национальной безопасности агентство Казинформ.

Также по данным издания, Киргизия планирует отправить в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ 150 военнослужащих и 19 единиц военной и автомобильной техники.

По данным telegram-канала SHOT, 26 участников беспорядков ликвидировано, 18 ранено в ходе спецопераций. За участие в погромах задержано около 3000 человек. Сообщается также, что в Алма-Ате был убит начальник Пограничной академии КНБ РК. Кроме того, участники беспорядков забаррикадировали здание телеканала "Мир".

Напомним, масштабные беспорядки во всей стране начались после того, как жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.