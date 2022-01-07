07 Января 2022
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На Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа. (2022) | Фото: kremlin.ru

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства принял участие в Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево.

Говоря об одном из главных и самых любимых христианских праздников, президент отметил, что Рождество также имеет особый нравственный смысл.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - заявил Путин. Он также подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России вносят "огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи".

На Рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа.(2022)|Фото: kremlin.ru

"Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего", - обратился к верующим президент.

Теги: Владимир Путин, Рождество, поздравление



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