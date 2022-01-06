На Украине суд арестовал все активы и имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и активы бывшего президента Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он является подозреваемым.

Напомним, подозрение Порошенко касается поставок угля из ДНР и ЛНР в прошлые годы. Одним из подозреваемых по этому делу проходит также Виктор Медведчук. После того, как Порошенко пытались вручить подозрение, он бежал за границу. Печерский суд вынес решение о его принудительном приводе. Порошенко заявил, что вернется 17 января, согласно своему графику.

Текст решения суда огласят 14 января. Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Офиса генпрокурора Украины сообщил, что арест наложен на все имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из госреестра прав на недвижимое имущество и прочих реестров. И подчеркнули, что Порошенко "подозревается в том, что по предварительному сговору группой лиц, оказал содействие деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР путем организации и приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины, поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций" (притом что ДНР и ЛНР ни одним судом в мире не признаны "террористическими организациями").

Коллега Порошенко по партии и депутат Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала решение суда. Она считает, что Кремль руками офиса Владимира Зеленского спешит ослабить Украину и усилить раздор в обществе. Она ожидает обысков и арестов.

"Зеленский маниакально требует ареста лидера оппозиции, его изоляции. Это идея фикс. Власть выбрала для террора и репрессий время рождественских и новогодних праздников, когда украинцы и наши международные партнеры собираются в семейном кругу. Когда парламент не работает. Период политических праздников, чтобы делать свои грязные дела в максимальной тишине... Времена Януковича возвращаются", - написала она.

Решение суда об аресте имущества выглядит грозным, но в действительности это не так, считает экс-министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Арестовали все его имущество? Как бы не так. Олигарх предусмотрителен, он еще два года назад переписал на старшего сына свои активы. Впрочем, могут и у сына это имущество арестовать. Потому что касса – на выходе!" – написал Гриценко в Facebook, прикрепив скриншоты новостных заголовков конца 2019 года.

Украинские политологи в целом сходятся во мнении, что реально Порошенко тюрьма не грозит, но Зеленский может сильно "укротить" конкурента и тем самым даже повысить свой рейтинг. Порошенко пока решение суда не комментировал.