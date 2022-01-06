Голикова: Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос за неделю почти на 1%. Об этом в четверг сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что по данным на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 млн 28 тыс. 14 раз, а вакцинация полного цикла – 75 млн 113 тыс. 883 раза.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", - заявила Голикова. Неделю назад этот показатель был равен 61,8%.

Как сообщает ТАСС, в четырех регионах РФ уровень коллективного иммунитета превышает 80%: это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Близки к отметке в 80% Тува (78%), а также Липецкая и Московская области (76,7% и 76,5% соответственно).

Напомним, в конце декабря вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что регион подходит к цифре вакцинации в 60% общего населения и 70% взрослого населения.