Шойгу провел переговоры с главой Минобороны США

Состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, переговоры прошли сегодня, 6 января.

"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении военного ведомства.

О чем конкретно шла речь во время разговора Шойгу и Остина, в Минобороны не уточнили.

Напомним, в конце прошлого года Сергей Шойгу сообщил, что частные военные компании США готовят провокацию на востоке Украины. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг заявление главы Минобороны РФ.