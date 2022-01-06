06 Января 2022
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

Силовики отразили атаку на здание полиции в Алма-Ате: нападавшие уничтожены

В Алма-Ате силовики отбили нападение на здание полиции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Казахстан, атака была совершена на здание управления полиции Алмалинского района. Как рассказал агентству представитель полиции, нападавшие были уничтожены. О пострадавших среди сотрудников сил правопорядка не сообщается.

Напомним, ранее в полиции Алма-Аты заявляли о попытке ночного штурма здания ведомства. По последним данным, количество правоохранителей, погибших в ходе столкновений в городе, выросло до 13 человек.

Сегодня в охваченном беспорядками Казахстане был временно приостановлен въезд иностранцев в страну.

Теги: полиция, атака, здание, Алма-Ата



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