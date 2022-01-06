Гребенщиков не удивлен безразличию властей Петербурга к вопросу уборки снега

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал неспособность властей Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым справиться с очисткой улиц от снега.

По его словам, подобная ситуация в городе его уже давно перестала удивлять. Смольный просто не хочет заниматься реальными проблемами, которые стоят на повестке в Санкт-Петербурге.

«У меня такое впечатление сложилось давно, и оно меня давно не удивляет. Я думаю, что у руководства есть значительно более интересные дела, чем заниматься городом», — сказал он.

К сожалению, с подобным отношением властей к своим обязанностям приходится сталкиваться на регулярной основе. Гораздо реже можно увидеть, что Смольный добросовестно выполняет свою работу, резюмировал он.