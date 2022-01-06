06 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД задержал дерзких похитителей чипсов

Полицейские из подразделения ДПС УМВД по Екатеринбургу по "горячим следам" раскрыли кражу сыра, чипсов и колбасы из супермаркета по улице Белинского.
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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в среду около 19.20 двое парней, сложив вкусняшки в продуктовые корзинки, решили не оплачивать товар стоимостью 6 тысяч рублей. Вместо этого они быстро выбежали из торговой точки и попытались ретироваться.

"Любителей бесплатных чипсов попыталась преследовать одна из продавщиц, но силы были слишком не равны, чтобы догнать шустрых молодых людей. Эту картину случайно увидели инспекторы ГИБДД в ходе патрулирования вверенной территории: они сразу же отложили свои дела и бросились на помощь женщине. В свою очередь, воришки, увидев погоню, в спешке бросили добычу на снег и хотели спрятаться во дворах. Но фортуна в тот день была явно не на их стороне: один из них забрался на забор и там застрял. Полицейские помогли ему спуститься обратно на грешную землю.

Не удалось остаться безнаказанным и его напарнику. Спринт оказался не его коньком, стражи порядка в беге на короткую дистанцию были сильнее. Похищенный товар представители МВД вернули законным владельцам, а подозреваемых доставили в отдел полиции №7, где по данному факту возбудили уголовное дело", - отметил полковник Горелых.

По его данным, одному из задержанных 17 лет, а второму уже исполнилось 18. Сейчас сыщики уголовного розыска проверяют их на причастность к аналогичным хищениям в торговых точках столицы Среднего Урала. Всего же за первые шесть дней января 2022 года свердловские полицейские раскрыли 17 краж чужого имущества.

Теги: чипсы, ГИБДД, Екатеринбург



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