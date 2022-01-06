Казахстан закрыл въезд иностранцев на свою территорию

В Казахстане временно приостановлен въезд иностранцев в страну. Об этом заявили в казахстанском посольстве в Ташкенте.

"В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен", - сообщил РИА Новости представитель посольства.

По его словам, в страну не попасть, в том числе, ни пешим порядком, ни авиасообщением, ни каким-либо другим видом транспорта.

Напомним, что сегодня самолеты ВКС России начали переброску миротворцев в Казахстан. Перед этим президент страны Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков, назвав протестующих "террористическими бандами".

По последним данным, количество погибших в ходе столкновений в Алма-Ате правоохранителей выросло до 13 человек.