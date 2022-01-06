Куйвашев о QR-каникулах: Выводы делать рано, но пока дела идут неплохо

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев оценил ситуацию с ковидом в регионе после введения так называемых QR-каникул.

Напомним, в конце прошлого года Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Еще раньше коды были отменены в торговых центрах. Такая QR-оттепель в Свердловской области продлится до середины января.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, в праздники он следит за ситуацией с коронавирусом.

"После приостановки работы QR-кодов времени прошло немного. Полноценные выводы делать рано, но пока дела идут неплохо. Люди сейчас все же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня еще не опускались – меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%", - отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, больницы в Екатеринбурге и других городах области продолжают постепенно возвращать к плановой работе. Однако на случай ухудшения ситуации держат специальный резерв коек.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков объяснил введение в регионе QR-каникул.