Куйвашев о QR-каникулах: Выводы делать рано, но пока дела идут неплохо

06 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Пикет противников QR-кодов в Екатеринбурге. (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев о QR-каникулах: Выводы делать рано, но пока дела идут неплохо

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев оценил ситуацию с ковидом в регионе после введения так называемых QR-каникул.
Читайте также:

Напомним, в конце прошлого года Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Еще раньше коды были отменены в торговых центрах. Такая QR-оттепель в Свердловской области продлится до середины января.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, в праздники он следит за ситуацией с коронавирусом.

"После приостановки работы QR-кодов времени прошло немного. Полноценные выводы делать рано, но пока дела идут неплохо. Люди сейчас все же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня еще не опускались – меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%", - отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, больницы в Екатеринбурге и других городах области продолжают постепенно возвращать к плановой работе. Однако на случай ухудшения ситуации держат специальный резерв коек.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков объяснил введение в регионе QR-каникул.

Теги: Куйвашев, ковид, QR-каникулы, выводы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2021 12:29 Мск "Мы вакцинировали 70% взрослого населения": свердловский вице-губернатор о QR-каникулах
Ранее 27.12.2021 18:20 Мск Куйвашев отменил QR-коды в свердловских кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 10188

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети