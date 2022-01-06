В Канаде подтвердили отрицательное влияние двойной ковид-вакцинации через два месяца после уколов

Канадские исследователи изучили эффективность ковид-вакцинации против "омикрона" и получили результаты, что две дозы совершенно бесполезны даже вскоре после уколов, а уже через два месяца они увеличивают риск заболеть по сравнению с непривитыми. Ранее подобный результат был получен в Дании.

Против "дельты" вакцины работают, считают авторы (эффективность 80-90%), но против "омикрона" нужны только три дозы. Даже в первые два месяца две дозы имеют нулевую эффективность (табл. 2), а через два месяца - отрицательную, то есть увеличивают риск заболеть по сравнению с непривитыми. При этом через полгода этот вред уменьшается.

А вот три дозы, возможно, дают результат: через неделю после третьего укола их эффективность от 30% до 60%. Правда, что будет через несколько месяцев, неизвестно. Ранее такие же обещания были для двух доз, но в странах Запада, вакцинированных на 75-80%, никакого снижения общей смертности не произошло. В Израиле уже начали колоть четвертую дозу, а в Турции даже анонсировали пятую.