06 Января 2022
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Общество За рубежом
Мобильный пункт вакцинации в ТРК &quot;VEER Mall&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

В Канаде подтвердили отрицательное влияние двойной ковид-вакцинации через два месяца после уколов

Канадские исследователи изучили эффективность ковид-вакцинации против "омикрона" и получили результаты, что две дозы совершенно бесполезны даже вскоре после уколов, а уже через два месяца они увеличивают риск заболеть по сравнению с непривитыми. Ранее подобный результат был получен в Дании.
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Против "дельты" вакцины работают, считают авторы (эффективность 80-90%), но против "омикрона" нужны только три дозы. Даже в первые два месяца две дозы имеют нулевую эффективность (табл. 2), а через два месяца - отрицательную, то есть увеличивают риск заболеть по сравнению с непривитыми. При этом через полгода этот вред уменьшается.

А вот три дозы, возможно, дают результат: через неделю после третьего укола их эффективность от 30% до 60%. Правда, что будет через несколько месяцев, неизвестно. Ранее такие же обещания были для двух доз, но в странах Запада, вакцинированных на 75-80%, никакого снижения общей смертности не произошло. В Израиле уже начали колоть четвертую дозу, а в Турции даже анонсировали пятую.

Теги: канада, вакцинация, эффективность, омикрон



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