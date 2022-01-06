В Свердловской области на Рождество ожидаются сильные снегопады

На Среднем Урале в канун Рождества ухудшится погода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, синоптики прогнозируют, что 7 января в регионе местами пройдет сильный снег. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Свердловчанам в период непогоды рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких. Так, в связи со снегопадом спасатели призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге. А пешеходам во время сильного снега необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить никаких травм.

О происшествиях и необходимости оказания помощи уральцев просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101, или единому номеру вызова экстренных служб – 112.