06 Января 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко объявил дату возвращения на Украину, где его должны под конвоем доставить в суд

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что планирует вернуться на Украину 17 января и сам пойдет в суд. Об этом он написал в Facebook.
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Напомним, 18 декабря Порошенко срочно покинул Украину после того, как ему попытались вручить подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из ДНР и ЛНР в прошлые годы. Одним из подозреваемых по этому делу проходит также Виктор Медчедчук.

Олигарх заявил, что уехал в плановую командировку по европейским делам и не намерен скрываться, а скоро вернется, согласно своему графику. И сам встретится с генеральным прокурором, "пользуясь правом народного депутата на неотложный прием". Он собирается не "защищаться от Зеленского", а "защищать Украину от некомпетентного руководства". Характерно, что Зеленского Порошенко назвал "исполняющим роль президента".

При этом, согласно решению Печерского районного суда Киева о принудительном приводе, экс-президента должны доставить под конвоем в суд, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствует о взятии его под стражу с залогом в миллиард гривен.

Журналист Денис Иванеско полагает, что Порошенко может вернуться так, как в 2017 году сделал Михаил Саакашвили - пешком через западную границу, где его будут встречать тысячи сторонников.

В целом украинские политологи считают, что Порошенко тюрьма не грозит и Запад этого не позволит. Но Зеленский тем или иным способом хочет "выключить" Порошенко из политической жизни или как минимум ослабить его влияние.

Теги: украина, петр порошенко



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