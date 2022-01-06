Во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 силовиков

Количество погибших в ходе столкновений в Алма-Ате правоохранителей выросло до 13 человек.

Такие данные по погибшим силовикам привели в комендатуре казахстанского города.

"13 правоохранителей погибли. В том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", - сообщил РИА Новости представитель комендатуры Алма-Аты.

Напомним, ранее в полиции города заявляли о попытке ночного штурма здания ведомства. Сегодня самолеты ВКС России начали переброску своих миротворцев в Казахстан.

Перед этим президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране, назвав протестующих "террористическими бандами".