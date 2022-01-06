06 Января 2022
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митинг против повышения цен на газ в Казахстане (2022) | Фото: Кадр из видео, Tengrinews.kz.

Во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 силовиков

Количество погибших в ходе столкновений в Алма-Ате правоохранителей выросло до 13 человек.
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Такие данные по погибшим силовикам привели в комендатуре казахстанского города.

"13 правоохранителей погибли. В том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", - сообщил РИА Новости представитель комендатуры Алма-Аты.

Напомним, ранее в полиции города заявляли о попытке ночного штурма здания ведомства. Сегодня самолеты ВКС России начали переброску своих миротворцев в Казахстан.

Перед этим президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране, назвав протестующих "террористическими бандами".

Теги: силовики, Алма-Ата, беспорядки, Казахстан



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