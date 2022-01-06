Рождественские подарки детям медиков, малоимущих и священнослужителей подготовил Фонд святой Екатерины

В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. Ещё полторы тысячи подарков уже передали в Екатеринбургскую Епархию.

Рождественские подарки во время праздничной службы их подарят ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей.

"Рождество Христово является одним из фундаментальных праздников, который христиане празднуют рождение по плоти Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это семейное торжество, а церковь состоит из семей, зачастую многодетных, — говорит старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

По словам священнослужителя, уже много лет Екатеринбургская епархия поддерживает семьи священников, малоимущие семьи, те семьи, которые нуждаются в таких, пусть и маленьких, подарках.

В последние годы к поздравлениям подключаются все больше и больше людей, но самое больше попечение берет на себя Фонд святой Екатерины.