06 Января 2022
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Общество Свердловская область
подарки, новый год, рождество (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Рождественские подарки детям медиков, малоимущих и священнослужителей подготовил Фонд святой Екатерины

В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. Ещё полторы тысячи подарков уже передали в Екатеринбургскую Епархию.

подарки, новый год, рождество(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Рождественские подарки во время праздничной службы их подарят ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей.

подарки, новый год, рождество(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Рождество Христово является одним из фундаментальных праздников, который христиане празднуют рождение по плоти Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это семейное торжество, а церковь состоит из семей, зачастую многодетных, — говорит старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

подарки, новый год, рождество(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По словам священнослужителя, уже много лет Екатеринбургская епархия поддерживает семьи священников, малоимущие семьи, те семьи, которые нуждаются в таких, пусть и маленьких, подарках.

подарки, новый год, рождество(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В последние годы к поздравлениям подключаются все больше и больше людей, но самое больше попечение берет на себя Фонд святой Екатерины.

Теги: фонд святой екатерины, рождественские подарки



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