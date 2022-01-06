В Москве после прокурорской проверки утвердили новые правила для студенческих общежитий

В Москве лишь после вмешательства прокуратуры были восстановлены права студентов, проживающих в общежитии одного из вузов города.

Как сообщили Накануне.RU в столичном надзорном ведомстве, в Перовскую межрайонную прокуратуру обратилась студентка. Девушка выражала несогласие с правилами проживания в общежитии университета, где она учится.

Прокуроры провели свою проверку и выяснили, что нарушения действительно имели место. Так, было установлено, что в нарушение норм жилищного законодательства в общежитии ограничено время входа проживающих там студентов. Кроме этого, установлены не предусмотренные законом основания для выселения и расторжения договора найма жилого помещения.

По итогам проверки Перовский межрайонный прокурор внес протест на положения правил проживания. Он был удовлетворен, после чего утверждены новые правила проживания в студенческих общежитиях.