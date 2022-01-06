Уральский боец Петр Ян проведет реванш со Стерлингом 5 марта

Российский боец, воспитанник Академии единоборств РМК из Екатеринбурга и временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объявил, что заключил новое соглашение с организацией. Уже запланирован его реванш с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом.

Напомним, в их первом поединке в марте прошлого года Ян, будучи чемпионом, нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул. Пояс перешел к Стерлингу.

После этого в UFC заявили, что спортсмены должны провести реванш. Однако американский "чемпион" под различными предлогами отказывался, в результате Петр провел поединок за временный титул с Кори Сэндхагеном из США. Боец из Екатеринбурга одержал в нем убедительную победу.

Сегодня Петр Ян сообщил, что реваншу со Стерлингом все-таки быть.

"Новый контракт с промоушеном и соглашение на титульный бой подписаны", - рассказал он у себя в Твиттере.

Деталей этих сделок Ян раскрывать не стал. Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, реванш со Стерлингом запланирован на турнир UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе.