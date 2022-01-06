Самолеты ВКС России начали переброску миротворцев в Казахстан

Самолетами ВКС РФ началась переброска в Казахстан российской части миротворческих сил. Об этом сообщили в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране, назвав протестующих "террористическими бандами". После этого в организации, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщили, что направят миротворцев для стабилизации обстановки.

РФ уже приступила к переброске своих сил.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - говорится в сообщении секретариата ОДКБ, которое приводит РИА Новости.

Между тем, по данным агентства, аэропорт Алма-Аты в четверг приостановил свою деятельность. В настоящее время воздушная гавань не работает.

Ранее в полиции Алма-Аты заявляли о попытке ночного штурма здания ведомства.