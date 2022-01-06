Бывший югорский чиновник возместит ущерб за незаконный вылов краснокнижных осетров

По требованию прокуратуры с бывшего югорского чиновника взыскан крупный ущерб, причиненный его преступлением.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, ранее суд вынес приговор экс-главе сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района. Он был признан виновным в незаконном вылове 23 особей стерляди и трех рыб сибирского осетра, вид которого занесен в Красную книгу РФ.

В результате действий чиновника водным биологическим ресурсам страны был причинен крупный ущерб на сумму более 225 тысяч рублей. Сургутский транспортный прокурор в интересах России направил иск в суд о взыскании ущерба с бывшего главы поселения.

Как отметили в надзорном ведомстве, в результате требования прокурора были удовлетворены. Теперь экс-глава Кедрового обязан возместить причиненный ущерб.