06 Января 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Обский осетр (2020) | Фото: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Бывший югорский чиновник возместит ущерб за незаконный вылов краснокнижных осетров

По требованию прокуратуры с бывшего югорского чиновника взыскан крупный ущерб, причиненный его преступлением.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, ранее суд вынес приговор экс-главе сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района. Он был признан виновным в незаконном вылове 23 особей стерляди и трех рыб сибирского осетра, вид которого занесен в Красную книгу РФ.

В результате действий чиновника водным биологическим ресурсам страны был причинен крупный ущерб на сумму более 225 тысяч рублей. Сургутский транспортный прокурор в интересах России направил иск в суд о взыскании ущерба с бывшего главы поселения.

Как отметили в надзорном ведомстве, в результате требования прокурора были удовлетворены. Теперь экс-глава Кедрового обязан возместить причиненный ущерб.

Теги: осетр, ущерб, прокуратура



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