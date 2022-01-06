В Екатеринбурге скончался экс-глава Чкаловского района города

В Екатеринбурге ушел из жизни бывший глава Чкаловского района города Вячеслав Мишарин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Основная часть трудовой биографии Мишарина была связана с Чкаловским районом Екатеринбурга. С 1985 по 1992 годы он работал в должности председателя исполкома Горнощитского сельского совета, а в 1992 году был назначен заместителем главы администрации Чкаловского района по вопросам потребительского рынка. С апреля 2008 по март 2021 года Вячеслав Николаевич возглавлял администрацию этого района уральской столицы.

Как уточнили в районной администрации, Мишарин скончался 5 января на 63-м году жизни после продолжительной болезни. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выразили свои соболезнования родным и близким Вячеслава Мишарина.

Как сообщало Накануне.RU, после отставки Мишарина Чкаловский район возглавил Евгений Шипицын. До назначения он занимал пост заместителя главы по социальным вопросам.