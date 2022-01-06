06 Января 2022
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. (2020) | Фото:пресс-служба премьер-министра Армении/gov.am

Миротворческие силы ОДКБ направят в охваченный беспорядками Казахстан

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ – премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с официальным заявлением по ситуации в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Токаев обратился к ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране. Протестующих он называл "террористическими бандами".

Глава Совета коллективной безопасности ОДКБ отреагировал на эту просьбу. Заявление Никола Пашиняна опубликовано на официальном сайте президента России.

"В связи с обращением президента республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан", - говорится в заявлении Пашиняна.

Отмечается, что миротворцев направят "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Ранее первый космонавт-казах, генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров призывал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в республику на фоне беспорядков. В ОДКБ, напомним, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Теги: ОДКБ, миротворцы, Казахстан



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